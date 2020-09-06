تفاصيل حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي اليوم

يستقبل صندوق الإسكان الاجتماعي اليوم الأحد، المتقدمين لحجز عدد 2271 شقة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر وجنة" عبر بوابة إلكترونية تم طرحها ضمن كراسة الشروط والمواصفات.

الوحدات المطروحة موزعة على 13 مدينة جديدة على مستوى 9 محافظات وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب.

في غضون ذلك نشر بنك التعمير والإسكان عبر صفحته الرسمية فيديو توضيحي يبرز كيفية التقديم، على الموقع الإلكتروني للصندوق، خاصة أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وكافة أجهرتها التابعة تحولت مؤخرا من العمل بنظام القرعة اليدوية إلى القرعة الإلكترونية، وذلك لعدة أسباب يأتى في مقدمتها للحد من التلاعب، وعدم تدخل العنصر البشري بأي شكل من الأشكال، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المشتركين، حيث يعتمد الجميع علي المشاركة الإلكترونية، وهذا بخلاف السماح للمشاركين في اختيار أفضل الوحدات من حيث الموقع ونسب التميز، الأمر الذي يجعل لسرعة الشبكة المستخدمة، هي العامل الحاسم في مسألة حجز الوحدات، وكافة المشروعات التي تطرحها الوزارة حاليا، فكلما زادت سرعة الشبكة كلما زادت فرصة المتقدم في الحصول على الوحدة السكنية التي يرغب في الحصول عليها، وأفضلها بالقطع سرعة إل 5 جي، ويليها سرعة إل 4 جي.

تفاصيل حجز الوحدات بالمشروعات الثلاثة

"الوطن" تستعرض خلال السطور المقبلة تفاصيل حجز الوحدات بالمشروعات الثلاثة "دار مصر، وسكن مصر، وجنة" وفقًا لما ورد بكراسة الشروط، وهى على النحو التالي:

- يبدأ الحجز بالأسبقية في تمام الساعة 12 ظهرًا، وحتى يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر في تمام الساعة 12 مُنتصف الليل، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

1. يقوم المواطن بالدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.

2. يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع.

3. يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفتـرة بحيث تكون العبـرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

4. يتم سداد نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.

تفاصيل الوحدات المطروحةعدد الوحدات المطروحة بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA).

إذ يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيها مصريا، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر).

ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع "JANNA"، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد).

كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنّه في حالة الرغبة في أي استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت