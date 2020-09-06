فيديو.. سلوى محمد علي توصي بخروج جثمانها من المسرح

أوصت الفنانة سلوى محمد علي، أن يخرج جثمانها من المسرح في حال وفاتها.

وقالت سلوي محمد خلال مشاركتها في برنامج "3 ستات" الذي يعرض عبر قناة "صدى البلد": "كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وأضافت بهذا الشأن، أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي لمشاركتها في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته.

وأشارت إلى أن التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم وفقا لما أكده علماء الاجتماع بعد العمل بالمناجم.

وكانت آخر مشاركة للفنانة سلوى محمد علي خلال الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.