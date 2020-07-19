سلوى محمد علي تدافع عن مهاجمة عبدالرحمن أبوزهرة: حقها تقول رأيها

دافعت الفنانة سلوى محمد علي، عن الفنانة عفاف مصطفى، التي سبق ووجهت انتقادات إلى الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واضطرت إلى حذف المنشور بعد الهجوم عليها.

وكتبت سلوى محمد علي، عبر حسابها بـ "فيس بوك"، قائلة: على فكرة عفاف مصطفى، زميلة نقابية، ممثلة جيدة جدًا، ولو قالت رأيها وحسينا إن فيه تجاوز ميبقاش الرد، اسكتي يا كومبارس.

وتابعت: أولًا لأنها مش كومبارس، ثانيًا حتى لو كومبارس، فدي مهنة مهمة شريفة، من حق صاحبها يعبر عن رأيه".

وكانت عفاف مصطفى، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة، طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".

وأضافت: لك وقائع عديدة مؤسفة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الاكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالى فى اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل.

وتابعت: "أنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللى يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغوله يا غولة عينك حمراء، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك".

يذكر أن عبدالرحمن أبوزهرة قد طالب المنتجين بالاستعانة به في الأعمال الفنية، وتجريبه وكأنه وجه جديد ما زال يتحسس خطواته الفنية.

كما نشرت الفنانة معتزة عبدالصبور، عبر حسابها على موقع فيس بوك، منشورًا توجه من خلاله انتقادات لـ"أبوزهرة" الذي "كان يعاملها بطريقة غير لائقة".

وشن السيناريست والشاعر مدحت العدل هجومًا على الالنتقادات التي وجهت ضد عبدالرحمن أبو زهرة، قائلا عبر حسابه على تويتر: "خرجت علينا سيدة تطلق علي نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبد الرحمن أبوزهرة، الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها، أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة، ولكني أشهد أن الفنان الكبير وقد عملنا معاً إنساناً عظيماً فناً وخلقاً و موهبةً".

واضطرت كل من عفاف مصطفى، ومعتزة عبدالصبور، إلى حذف منشوراتهما، بعد ما وجه إليهما من انتقادات، وتدخل نقابة المهن التمثيلية بقيادة أشرف زكي، التي أصدرت بيانًا للدفاع عن عبدالرحمن أبو زهرة.

وجاء نص البيان، "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعله قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا وما زلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي".

وأضاف: "تؤكد النقابة أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة".

كما تؤكد النقابة "تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها، ويجب صونها وحمايتها".