نيابة طنطا تأمر بحبس الطبيب المتهم بالتحرش 4 أيام

أمرت نيابة غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، بحبس الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بعدد من السيدات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بإشراف المحامي لنيابات غرب طنطا الكلية، المستشار ياسين زغلول، وبرئاسة المستشار هاني محمد، رئيس النيابة.

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته الي المستشار هاني محمد، رئيس نيابات غرب طنطا الكليه بقرار حبس الطبيب النفسى الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش أثناء العلاج داخل عيادته الشهيره بطنطا ٤ أيام علي ذمه التحقيقات وسماع أقوال السيدات الضحايا .

واستمع رئيس النيابة، خلال التحقيقات، إلى أقوال الطبيب المتهم وأعضاء فريق الدفاع، في الاتهامات المسندة إليه في سلسلة بلاغات تقدمت بها عدة سيدات، لاتهامه بالتحرش بـ4 سيدات داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا، ومن المقرر أن تستمع النيابة، في وقت لاحق، إلى أقوال مقدمات البلاغات.

ونفى الطبيب المتهم في واقعة التحرش الجنسي واللفظي، الاتهامات الموجهة ضده، مؤكداً أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وأنه ضحية لعملية "ابتزاز" من جانب بعض المنافسين، عبر استغلال موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بقصد التشهير به والإضرار بسمعته.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود شكاوى على إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك"، تتضمن رسائل لعدد من السيدات، مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا، قام بالتحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من العلاج النفسي.

وأوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.