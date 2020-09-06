منها القرعاء.. 4 أنواع ثعابين تخرج في الحرارة العالية بمصر

كشف الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، أن هناك مجموعة من الثعابين والعقارب السامة الموجودة في مصر، تخرج من جحورها بسبب درجة الحرارة العالية.

وقال رزق، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الثعابين تتواجد في البيئة الصحراوية، والبعض منها موجود في البيئة الزراعية، لافتًا أن العقارب تفضل العيش في الأعشاب الخضراء بالصحاري.

وجاءت أنواع الثعابين الموجودة في مصر كالتالي:

*الأفعى المقرنة، وطولها قصير من 60 الي 70 سم.

*الأفعى القرعاء، وهي شبيهة ذات القرون ولكن قرونها ليست موجودة.

*أفعى السجاد الشرقي.

*الرقطاء، وتتواجد في البيئات الصحراوية.

ويوجد عائلتين من العقارب الموجودة في مصر كالتالي:

*العائلة الأولي الوانها صفراء ومنها خمس أنواع.

*العائلة الثانية السوداء وهي اكثر سمية من الصفراء

وتعيش العقارب في بيئات صحراوية، حيث يفضلون مناطق الاعشاب في الصحراء

وكان الدكتور محمد فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، قد أكد أن البلاد سوف تتعرض لظاهرة مناخية خطيرة خلال الأيام المقبلة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي والسودان الموسمي، موضحاً أن المنخفض الأول سوف يتعمق على شمال البلاد والثاني على مناطق جنوب الصعيد، مما ينتج عنه ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة ويزيد جداً من السبت وحتى الإثنين، وتصل درجة الحراراة في القاهرة 42 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 43 درجة مئوية، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة مئوية، وتكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وقصيرة الموجة وهي الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، محذراً من التعرض لضربات الشمس وخصوصاً أشعة الشمس المباشرة.