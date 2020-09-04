ارتفاع شديد في درجة الحرارة والثعابين تخرج من جحورها.. تعرف على الأسباب

أكد الدكتور محمد فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن البلاد سوف تتعرض لظاهرة مناخية خطيرة خلال الأيام المقبلة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي والسودان الموسمي، موضحاً أن المنخفض الأول سوف يتعمق على شمال البلاد والثاني على مناطق جنوب الصعيد، مما ينتج عنه ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة ويزيد جداً من السبت وحتى الإثنين، وتصل درجة الحراراة في القاهرة 42 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 43 درجة مئوية، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة مئوية، وتكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وقصيرة الموجة وهي الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، محذراً من التعرض لضربات الشمس وخصوصاً أشعة الشمس المباشرة.

أضاف في تصريحات صحفية، أن مظاهر الطقس تتمثل في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد بنسبة تتراوح من 80% إلى 90% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما يتزامن مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة ظهور للسحب الركامية على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأجزاء من الصعيد خاصة يومي السبت والأحد.

وشدد "فهيم" على أهمية الإقلال من خروج الأطفال وكبار السن في الشوارع نهاراً وعدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة وشرب كمية كبيرة من المياه والإكثار من تناول الخضروات والفواكه وتناول كميات محدودة من الأغذية المالحة والتي تحتوي على الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة تحت أي بند وارتداء ملابس قطنية وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء وخفض المجهود البدني قدر الإمكان، كما أكد ضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وزجاجات الكحول والمشروبات الغازية وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط لتهوية وتفريغ الهواء الساخن.

وحذر فهيم، من ظهور العقارب والثعابين التي من المتوقع أن تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الرطوبة خاصة فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي، مشددا على الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

وعن أهم التوصيات الزراعية فشدد على ضرورة تأجيل زراعة الثوم والبصل المعدة كمشتل والبنجر والبطاطس العروة النيلي خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة، واجراء رية سريعة على الحامي لكل الزراعات القائمة يوم السبت صباحاً، ورش أشجار الزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار حتي لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار، ورش محاصيل الخضر ب بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت السبت صباحاً.