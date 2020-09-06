لجنة مكافحة كورونا: الوصول لـ"صفر إصابات" مستحيل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوصول لصفر إصابات شيء "مستحيل"، والهدف الأساسي هو الوصول لصفر حالات الوفيات، أو حالات شديدة الإصابة بالفيروس.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي، والمذاع على فضائية "CBC"، أن مصر لديها مخزون استراتيجي في حال التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا، ومع افتتاح المستشفى الميداني للفيروس لم تكن الوزارة بحاجة إلى كل تلك الأسرّة.

وأوضح أن أي لقاح سيثبت فعاليته وأمنه سيكون قريبًا من كل المواطنين، حيث أن الدولة المصرية تتابع كل التجارب التي تجريها الدول على اللقاحات على مستوى العالم، وهناك 3 لقاحات هي الأقرب.

وأكد أن اللجنة العلمية تقدم التوصيات التي يجب على المواطنين العمل بها بشكل كامل منعًا للإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه في حال توافرت الإجراءات الاحترازية فلا مانع من إقامة الحفلات الفنية مرة أخرى حتى في الفنادق، واللجنة العلمية تعطي خططً علمية والحل في قرار من الدولة.