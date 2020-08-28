لجنة مكافحة كورونا: الموجة الثانية بدأت في فرنسا ووارد وصولها لمصر

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، إن أرقام كورونا في مصر منخفضة جدًا وهذا يعطي شعورًا بالراحة للمواطن المصري، ولكن يجب ألا نبتعد عن الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

وأضاف "خطاب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامي خالد العوامي، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بدأت بالفعل في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ومن الوراد أن تبدأ في مصر في الفترة المقبلة، ولجأت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات مرة أخرى للسيطرة على الوضع.

وأشار عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم في حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، متابعًا بقوله: "فيروس كورونا يمكن أن يصيب المتعافي منه مرة أخرى، لأنه يتطور في سلالة جديدة يمكن لها أن تصيب نفس الشخص مرة أخرى، وفيروس كورونا له أكثر من سلالة".

وعن عودة صلاة الجمعة بالمساجد، قال الدكتور عادل خطاب: "المساجد الكبيرة كان فيها تنظيم، أما المساجد الصغيرة بالأقاليم خارج القاهرة اكتشفنا أن 50% من الناس غير مرتدين للكمامات ولا مصطحبين مصلاتهم الشخصية، كما أنه لا يوجد شخص مسؤول يمنع هؤلاء الناس عن دخول المساجد لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية أو حتى يوزع كمامات عليهم، ويجب على وزارة الأوقاف النظر إلى هذا الأمر".