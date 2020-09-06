مصرع سائق توك توك في مشاجرة مع مقرئ بالخصوص بسبب الصوت المرتفع

لقى سائق توك توك مصرعه في مشاجرة بينه وبين مقرئ إثر قيام المجني عليه بتشغيل كاسيت بصوت مرتفع بأغاني المهرجانات أمام منزل المتهم تحرر محضر بالواقعة.

تولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، بنشوب مشاجرة وسقوط متوفى، انتقل العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "ب ح م"، 19 عاما، سائق توك توك، ومقيم حوض الخمسين بدائرة القسم، توفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بناحية القلب، -وطرف ثان "ا م ع" سن 27 مقرئ ومقيم– حوض الخمسين – دائرة القسم وذلك بسبب قيام المتوفى بتشغيل كاسيت مركبة التوك توك قيادته بصوت مرتفع اثناء تواجده امام منزل المتهم.

وحال مطالبته له بتهدئة الصوت حدث بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بإحضار مقص حديد وتعدى على المتوفى محدثاً إصابته التي أودت بحياته.