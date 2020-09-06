ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوي.. "الطفل آدم" يعتبرها أمه الروحية

بعد أشهر قليلة من رحيلها، تحل اليوم، الذكرى الأولى لميلاد الفنانة رجاء الجداوى التي رحلت فى هدوء، تاركة فى قلوب محبيها بصمة لا تنسى، بأعمالها الفنية التي حرصت على أن تكون مميزة طوال مسيرتها.

"كانت الأم الروحية لابني آدم"، بهذه العبارة بدأت أمنية سرحان والدة الطفل آدم حديثها لـ"الوطن"، محاولة وصف حب نجلها للفنانة الراحلة وتعلقه الشديد بها، فكانت قريبة جدًا إلى قلبه.

كلما يتذكر "آدم"، وفاة الفنانة رجاء الجداوي تتأثر نفسيته ويدخل في حالة من الحزن، إذ كانت لها مكانه خاصة في قلبه، فكانت دائما تقول له " أول ما تيجي اللوكيشن تسلم عليا"، حسب حديث والدته.

لم يكن مسلسل "لعبة النسيان" أول عمل درامي يجمع الطفل آدم مع الراحلة رجاء الجداوي، بل سبقه مسلسل عزمي واشجان، تقول والدة الطفل، "كانت بتخاف عليه وعلى طول بتنصحة ميمسكش أي حاجة إلا بعد تعقيمها".