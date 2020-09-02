ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة لوالدتها وفيفي عبده تعلق: "وحشتيني"

نشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورة لوالدتها مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتبادل الفنانون الدعوات على حسابها الخاص، حيث كتبت فيفي عبده، "الله يرحمك ياحبيتي وحشتني بحبك أوي"، وتعليقات أخرى من الجمهور، "أميرة أنتي تربية هوانم"، "الله يرحمها حبيبتنا".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، أصُيبت بفيروس كورونا المستجد، ودخلت إثره أحد المستشفيات، إلا أن وافتها المنية بعد صراع مع المرض.