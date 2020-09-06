أيمن عزب: والدي لم يتوف بكورونا

نفى الفنان أيمن عزب عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وفاة والده بفيروس كورونا.

وكتب "عزب"، قائلًا "توضيح.. أصيب أبي بكورونا من شهرين وخمسة أيام، وتم شفائه وقتها بعد أن تم علاجه والتأكد من ذلك، ودخل المستشفي بعد ذلك مرتين بسبب أمراض أخرى.. والوفاة لم تكن بسبب كورونا، ولو كان الأمر كذلك لذكرته".

وأعلن "عزب" عبر صفحته وفاة والده، قائلًا "انتقل إلى رحمة الله الآن أبي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، أسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان الفنان أيمن عزب قد أعلن عن إصابة والده بفيروس كورونا، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وطلب من متابعيه الدعاء له، حيث كتب: "لم أتصور يوماً أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى متأثرًا بالشيخوخة ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء.. العزلة صعبة عليه وعلينا.. لكن عزائي أن الله موجود عند المريض".