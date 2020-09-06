رئيس التحرير

محمود مسلم

شوقي يطالب بالإبلاغ عن صفحة مزورة بـ"فيسبوك" منسوبة لوزارة التعليم

كتب:

محمد عزالدين
12:29 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واضعًا رابطًا لصفحة مزورة منسوبة للوزارة، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عنها.

وكتب "شوقي" خلال صفحته: "توضيح هام.. الصفحة الموجودة على فيسبوك وعنوانها: https://m.facebook.com/الصفحه-الرسميه-لوزاره-التربيه-والتعليم-1604776053110841/ هي "صفحة مزورة" يجب الابلاغ عنها، ولا علاقة لها بالوزارة، الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة علي هذا الرابط: https://m.facebook.com/egypt.moe/ ".

اقرأ المزيد:

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

بعد قليل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية على موقع "التربية والتعليم"

وزير التربية والتعليم يلتقي بالطلاب أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا

تربويون يختلفون حول خطة "التربية والتعليم" للعام الدراسي الجديد

"التربية والتعليم" تتيح رابط موقع بنك المعرفة للطلاب والمعلمين

3 سيناريوهات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد