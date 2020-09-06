شوقي يطالب بالإبلاغ عن صفحة مزورة بـ"فيسبوك" منسوبة لوزارة التعليم

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واضعًا رابطًا لصفحة مزورة منسوبة للوزارة، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عنها.

وكتب "شوقي" خلال صفحته: "توضيح هام.. الصفحة الموجودة على فيسبوك وعنوانها: https://m.facebook.com/الصفحه-الرسميه-لوزاره-التربيه-والتعليم-1604776053110841/ هي "صفحة مزورة" يجب الابلاغ عنها، ولا علاقة لها بالوزارة، الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة علي هذا الرابط: https://m.facebook.com/egypt.moe/ ".