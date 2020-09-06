تنسيق 2020.. 1200 طالب سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثانية بجامعة حلوان

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة حلوان، حتى أمس، ولليوم الخامس على التوالي لتنسيق المرحلة الثانية، أكثر من 1200 طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغبات اختيار الكليات منذ انطلاق أعمال التسجيل لرغبات المرحلة الثانية والتي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة استقبلت على مدار الـ5 أيام الماضية المرحلة الثانية للتنسيق، أكثر من 1200 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمعامل، مؤكدا أنه تم التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رئيس جامعة حلوان: 6 معامل مجهزة للتنسيق

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة خصصت معامل الحاسب الآلي للتنسيق الإلكتروني بـ6 كليات داخل وخارج الحرم الجامعي، مؤكدا أنه تم التنبيه على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

والجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت وزارة التعليم العالي، بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.