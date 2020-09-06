إنقاذ أسرة في انهيار جزئي لمنزل قديم بأبنوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بأمن أسيوط، من إنقاذ أسرة مكونة من خمسة أفراد كانت محتجزة بمنزل بعد أن انهارت أجزاؤه الداخلية عليهم دون إصابات في أبنوب.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انهيار منزل بمدينة أبنوب بشارع المدارس بالقرب من المدرسة الإعدادية بالبندر دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين انهيار منزل ملك المواطن "محمود هشام إبراهيم"، مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والطين والسقف من الجريد وأفلاق النخيل.

كما تبين أن الانهيار لجزء من الداخل، وأن الأسرة كانت محتجزه داخل المنزل.

تمكن فريق قوات الحماية المدنية والإنقاذ، من إنقاذ جميع أفراد الأسرة دون اصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى إزالة الجزء الأمامي، لأنه يمثل خطورة على المارة والمساكن المجاورة.

جار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.