محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع الثورة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال رصف شارع الثورة وكورنيش النيل بحي شرق أسيوط، للوقوف على أعمال تجميل وتطوير ورصف وتسوية الشوارع وإعادة رصف وكشط المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية.

يأتي ذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة، تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكباري، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر2030.

وتفقد المحافظ أعمال رصف شارع الثورة وكورنيش النيل وأمام مديرية الأمن، مشددا على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والمهندس محمد جمال نائب مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط تفقد أعمال تطوير شارع الثورة وكورنيش النيل وامتداده، لمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها وتركيب البلدورات وطلائها وتوسعة الشارع لتسيير الحركة المرورية ومنع الاختناقات مع الاحتفاظ بمساحة مناسبة للرصيف المخصص لسير المارة.