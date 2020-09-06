شروط الحصول على قرض المتعافين من الإدمان: يصل إلى 100 ألف جنيه

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الخط الساخن يقدم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفي سرية تامة خلال اليوم، لافتا إلى أن العلاج بالخط الساخن يقدم من خلال فريق من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان.

وأضوح أن الفريق الطبي يكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكي لها كذلك عمل جلسات تحفيزية، ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائي النفسي للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته فى فترة ما بعد العلاج.

وأكد عثمان، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أطلق مشروع "بداية جديدة"، وهي إحدى المبادرات الداعمة لدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، وتمثل خطوة جادة من جانب الحكومة، ممثلة في كل من "وزارة التضامن، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بنك ناصر"، تجاه الشباب المدمن، لعلاجهم مجانا، وفي سرية تامة، ضمن مجموعة من المبادرات التي توفر لهم قروضا لمساعدتهم على الحياة بصورة أفضل.

"بداية جديدة" تستهدف تعافي المريض تماما لضمان عدم عودته للمخدرات

وأكد عمرو عثمان، أن المبادرة تحقق عائدا كبيرا للشخص المتعافي من الإدمان، حيث تستهدف تعافيه تماما، لضمان عدم عودته للمخدرات، وصنع مواطن فاعل ينتج لنفسه، ووطنه، مضيفا: "الحكومة تيقنت أن ترك الشباب بعد إتمام مرحلة تعافيهم من الإدمان ليس الحل المثالي، وإنما في إيجاد فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع مرة أخرى".

يضيف لـ "الوطن": "وفرنا التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، عبر مبادرة (بداية جديدة)، لإقراض المتعافين، ومساعدتهم في تأسيس مشروعات صغيرة لتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة، والإنفاق على أسرهم، حيث تبدأ قيمة المشروعات من 80 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه وفقا لطبيعة المشروع.

شروط الحصول على قرض المتعافين من الإدمان

وعن الضوابط الخاصة بالمبادرة، أكد الصندوق على ضرورة توافر الشروط التالية:

- أن يكون المتعافي منتظما في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

- أن يكون متوقفا عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

- ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعيقه عن الحصول على القرض.

- أن يكون خاليا من الأمراض العقلية المصاحبة للإدمان، وعمره لا يقل عن 21 عاما.

- ضرورة تواصله مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه حول رغبته في الحصول على القرض.

- تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق، لاستيفاء الأوراق، وإجراء دراسة جدوى للمشروع.

- يتولى "الصندوق" متابعة كل الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.