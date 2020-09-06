13 سبتمبر.. بدء اختبارات الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين stem

تبدأ وزارة التربية والتعليم، إجراء اختبار الطلاب للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، بدءًا من يوم الأحد 13 سبتمبر، حتى الأربعاء 16 من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم في الفترة من 22 أغسطس وحتى الإثنين 31 من الشهر ذاته، وفحصت الإدارات التعليمية في 19 محافظة، طلبات المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين، ومدى ملائمة أوراقهم للشروط المطلوبة، تمهيدا لبدء اختبار الطلاب "إلكترونيا"، وعمل مقابلات شخصية للطلاب.

وقالت الوزارة إن هذا الامتحان يُعقد إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفة أن الاختبار يعقد من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس، مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

وشددت الوزارة على أنه يجرى قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لرغبات الطلاب، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يجرى ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم؛ لبدء إجراءات القبول بالمدارس.