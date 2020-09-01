30 ألف جنيه قيمة مصروفات مدارس المتفوقين للطلاب الجدد

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة مصروفات الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين stem

وقالت الوزارة، إنه وفقا للقرار الوزاري رقم (245) الصادر بتاريخ 27/7/2017، يسدد الطلاب المقبولون بهذه المدارس ما يلي:

* قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب التقدم.

* المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب التقدم ويعفى طالب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولاً، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولاً.

* يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية ووفق إيصال معتمد من المديرية التابعة لها لكل عام دراسي.

* يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه فقط لا غير لكل عام دراسي.

* يتم سداد مبلغ (2000 جنيه مصري) قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب.

* لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسه تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.