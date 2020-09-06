القبض على حاصل على دبلوم زراعي انتحل صفة لواء شرطة في الصعيد

لجأ شاب حاصل على دبلوم زراعة إلى حيلة ماكرة للنصب على المزارعين والعمال فى محافظات الصعيد.

تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أن المتهم انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على الضحايا مقابل مبالغ مالية فى إنهاء إجراءات. وأكدت معلومات وتحريات مباحث المنيا بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا "له معلومات جنائية") بانتحال صفة ضابط شرطة سبق له العمل بوزارة الداخلية، واستغلال ذلك فى النصب والاحتيال عن طريق إنشاء واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وإضافة صور لأحد ضباط الشرطة بالمعاش، كصور تعريفية للحساب، بقصد انتحال صفته، وقيامه بالتواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية بالحساب وإيهامهم بتقديم التيسيرات والتسهيلات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بأكاديمية الشرطة مقابل مبالغ مالية، وذلك عن طريق شخص وسيط باسم وهمى بصفة (ضابط شرطة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة، كما تبين قيامه بإستخدام حساب آخر وإنتحال صفة شخصية وهمية أخرى (ضابطة دكتورة بأكاديمية الشرطة) على خلاف الحقيقة، ويستعرض وساطته فى تسهيل إجراءات الإلتحاق بأكاديمية الشرطة، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المُشار إليها وتحصله على مبلغ مالى قدره (126000 جنيه مصرى) من المجنى عليهم، بواقع أربعة حوالات بريدية من أربعة مواطنين لم يتقدموا ببلاغات لعدم علمهم بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال، كما أضاف قيامه بانتحال شخصية الوسيط المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.