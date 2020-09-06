3 تسهيلات من البنك المركزي تنتهي بمنتصف سبتمبر: بينها رسوم السحب

أصدر البنك المركزي عددا من التسهيلات ضمن الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" التسهيلات التي أصدرها البنك المركزي، ومن المقرر انتهاؤها منتصف سبتمبر الحالي، وفقا لما حدده البنك المركزي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رسوم السحب

ـ أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم السحب ونقاط البيع من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن تنتهي منتصف سبتمبر الحالي.

أقساط القروض وكروت الائتمان

ـ وجّه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان 6 أشهر بسبب كورونا، ومن المقرر أن تنتهي المهلة منتصف سبتمبر الحالي.

ـ صدرت تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاق قروض القطاع الخاص.

ـ أتاح البنك الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

المحافظ الإلكترونية

ـ قرر البنك المركزي إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على المحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر ضمن إجراءات تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تنتهي المهلة بمنتصف سبتمبر الحالي.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صرح بأنّ المشتركين في البنوك عبر الموبايل وصلوا لـ15 مليون مواطن ينفذون عمليات مصرفية بالموبايل، وجرى إصدار كروت للسحب من ماكينات الصرف 35 مليون كارت ومليوني عميل "إنترنت بانكينج"، بإجمالي 50 مليون مواطن يستطيعون عمل تحويلات غير طريقة النقد.

وأضاف أنّ البنك اتخذ عددا من الإجراءات القوية استباقا لتأثر مصر بالأوضاع الاقتصادية العالمية، معقبا على تخفيض الفائدة، بأنّ أوضاعنا المالية والمادية قوية، ونقدم تضحيات لدعم الاقتصاد المصري.