"خليجيون في حب مصر": دمنا واحد.. والاعتداء على مصري بالكويت حادث فردي

علق الدكتور يوسف العميري رئيس جمعية "خليجيون في حب مصر" على الفيديو المتداول لاعتداء كويتيين على مواطن مصري، مؤكدا رفضه أي أذى يطال أي مواطن مصري في الكويت.

وقال العميري، لـ"الوطن"، إن "الكويتيين والمصريين شعب واحد، اختلطت دماءهم ببعض، دمنا واحد، وللأسف هناك من يحاول استغلال هذه الأحداث الفردية للإساءة للعلاقة بين الشعبين".

وأضاف العميري: "الكويت بها أكثر من 800 ألف مصري، ووارد مثل هذه الأمور تحدث، لكنها أحداث فردية، وهناك من يعمل على استغلالها منذ مارس الماضي بعمل منهجي في محاولة لتوتير الأجواء بين البلدين، لكن هذا لن يحدث، نحن شعبان شقيقان".

فيديو متداول : مراهقون يوثقون بالفيديو مشاجرتهم مع وافد يعمل باحد محلات الالعاب في الفحيحيل .#عوازم_الاولي #تشاوريه_شمر#الدايره_الرابعه pic.twitter.com/TBprgAjD3m — تفتيش الكويت (@TfTeeeSH) September 5, 2020

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق اعتداء عدد من المواطنين الكويتيين على شاب مصري مغترب، أثناء عمله في محل ألعاب إلكترونية بمنطقة الفحيحيل بالكويت.

ويظهر المقطع الذي شهد تداولًا واسعًا، الشاب المصري وهو يجري محادثة قصيرة معهم، محاولًا إقناعهم بشيء ما، بينما يقف شابان أمامه، وثالثهم يقوم بتصوير الفيديو وتوثيق الواقعة.

ولم ينتهِ الشاب المصري من حديثه، حتى صفعه أحدهم على وجهه، قبل أن ينهالوا عليه بضرب مبرح أسقطه أرضًا، بينما استمر الشاب الثالث في توثيق الواقعة عن طريق تصويرها.

وتسبب الفيديو في ردود فعل واسعة، تطالب بالقبض على الشباب الكويتي الذي اعتدى على الشاب المصري، ومحاسبتهم على اعتدائهم عليه بهذا الشكل الموثق في مقطع الفيديو.