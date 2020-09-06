رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. مواطنون كويتيون ينهالون بالضرب على عامل مصري ويصورون الواقعة

كتب:

رامي مصطفى
03:07 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
الاعتداء على مصري من كويتيين

الاعتداء على مصري من كويتيين

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق اعتداء عدد من المواطنين الكويتيين على شاب مصري مغترب، أثناء عمله في محل ألعاب إلكترونية بمنطقة الفحيحيل بالكويت.

ويظهر المقطع الذي شهد تداولًا واسعًا، الشاب المصري وهو يجري محادثة قصيرة معهم، محاولًا إقناعهم بشيء ما، بينما يقف شابان أمامه، وثالثهم يقوم بتصوير الفيديو وتوثيق الواقعة.

ولم ينتهِ الشاب المصري من حديثه، حتى صفعه أحدهم على وجهه، قبل أن ينهالوا عليه بضرب مبرح أسقطه أرضًا، بينما استمر الشاب الثالث في توثيق الواقعة عن طريق تصويرها.

وتسبب الفيديو في ردود فعل واسعة، تطالب بالقبض على الشباب الكويتي الذي اعتدى على الشاب المصري، ومحاسبتهم على اعتدائهم عليه بهذا الشكل الموثق في مقطع الفيديو.

اقرأ المزيد:

قصة صيدلي مصري ممنوع من مغادرة السعودية بأمر الكفيل: ابني مات مقهور عليا

أبرز حوادث اغتيال السفراء في ذكرى مقتل "دو لامار": بينهم مصري

سفير مصر في روما عن أول سيناتور مصري: توقعت له مستقبلا زاهرا

مستشفى كويتي ينفي تسجيل مصري لزوجته باسم كويتية للتحايل على دفع الرسوم