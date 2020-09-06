الرعاية الصحية: إدخال عمليات نوعية جديدة في "الرمد التخصصي" ببورسعيد

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحرص الهيئة على توفير جميع الكوادر الطبية والاستعانة بخبراء دوليين واستشاريين في مجال طب وجراحة العيون تعمل بكفاءة؛ لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفت السبكي، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الأول لمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، أن قيمة اشتراكات ومساهمات المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، سمحت بتوفير قيمة العمليات الجراحية للمنتفعين بخدمات المنظومة، وتخفيف الأعباء المالية والنفسية عليهم الناتجة عن المرض.

وتابع بأنه على سبيل المثال لا الحصر، بأن إجراء عملية ترقيع القرنية وزراعة نسيج قرنية جديد تتكلف في القطاع الخاص ما لا يقل عن 40 ألف جنيه، فيما يتم إجراؤها بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد للمريض المنتفع بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مقابل مساهمة 300 جنيه فقط لاغير، وكذلك عملية الجلوكوما (المياه الزرقاء) تكلفة إجراؤها لا تقل عن 20 ألف جنيه بمستشفيات القطاع الخاص، بينما يجرى أيضًا للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نظير رسم مساهمة 300 جنيه فقط لاغير.

واستطرد السبكي بأن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، وذلك ضمن أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب السبكي عن سعادته لما وصلت إليه مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد اليوم من نجاحات، مشيرًا إلى أنه في الفترة القادمة سيتم إدخال عمليات نوعية جديدة لإتمام رسالة ورؤية المستشفى، بما يضمن توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء محافظة بورسعيد داخل محافظتهم دون أن يضطرون إلى السفر بالداخل أو الخارج للحصول على الخدمة الطبية، وذلك ما يسهم في أن تصبح مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد مركزًا رائدا في مجال طب وجراحة العيون.