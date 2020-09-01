"الرعاية الصحية": نجاح العمليات الجراحية بالمناظير في "تضامن" بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح كافة التدخلات الجراحية الحرجة باستخدام المنظار الجراحي التي أجريت في الفترة من أول أغسطس حتى الآن، وذلك بمستشفى التضامن ببورسعيد، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد فهيم موسى، المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بالهيئة، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية استحدتث خدمة المنظار الجراحي في إجراء العمليات للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، داخل مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد منذ بداية أغسطس.

وأضاف "موسى"، أن مستشفى التضامن بورسعيد، تضم فريق طبي على أعلى مستوى من الكفاءة في تخصصات الجراحة العامة وطب الأورام وجراحة الأورام، جراحة العظام ، جراحات العمود الفقري ،جراحة المفاصل، جراحة الفم والأسنان إلى جانب نخبة من الأطباء في أمراض الدم والباطنة العامة والجهاز الهضمي، وعدد من التخصصات الطبية الأخرى، لافتاً إلى أنه تم إجراء من 12 تدخل جراحي بالمستشفى باستخدام المنظار الجراحي.

وأوضح "موسى" أن أبرز العمليات التي تجرى بالمنظار الجراحي هي الزائدة الدودية والمرارة والقولون وأورام المعدة والكلى، الناصور الشرجي فضلًا عن العمليات الدقيقة الأخرى.

وأشار الدكتور مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن ببورسعيد، إلى أبرز العمليات التي تم إجرائها بالمناظير والتي تم إجرائها لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي كان أهمها وأكثرها دقة عمليتين لمريضين من كبار السن حيث كانت العملية الأولى عبارة عن استئصال كيس بلعومي كبير من الرقبة لمريض يبلغ من العمر 70 عام بمساعدة الدباسات الجراحية الذكية.

وكانت العملية الثانية استخراج الحصوات من القنوات المرارية مع توسيع القنوات المرارية بواسطة منظار الجهاز الهضمي العلوي لمريضة تبلغ من العمر 86عام، وذلك تمهيدًا لإجراء عملية استئصال المرارة لها بواسطة المنظار الجراحي أيضًا، وهي تحت الملاحظة الآن بالمستشفى.

وتابع مدير المستشفى أنه لأول مرة بمحافظة بورسعيد وفي ظل منظومة التأمين الصحي الشامل يتم استئصال كامل للغدد الجار درقية لمريضتين يعانون من الفشل الكلوي المزمن ويخضعون للغسيل الكلوي الدموي ويعانون من ارتفاع نسبة هرمون الغدة الجار درقية وهشاشة في العظام، مشيرًا إلى خروج المريضتين من المستشفي بصحة جيدة.

وقال الدكتورأحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، إن خدمة المناظير الجراحية تعتبر إحدى الخدمات المستحدثة التي يتم تقديمها بمستشفى التضامن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والتي تخدم المنتفعين بالمحافظة دون الحاجة إلى الإنتظار أو تحمل عناء السفر للحصول على الخدمة الطبية خارج المحافظة، وهي تتفوق على العمل الجراحي الإعتيادي، وخصوصًا في تقليل آلام ما بعد العملية، أو حدوث التهابات ما بعد العملية، والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.

وتابع "السبكي" أنه منذ سبتمبر 2019 تم تخصيص مستشفى التضامن ببورسعيد لتقديم خدمة تشخيص وعلاج أورام الكبار، كما تم نقل عيادة "صحة المرأة المصرية" لتكون بالمستشفى، للعمل في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بورسعيد، والتي من خلالها يتم تقديم خدمات المبادرة بدءًا من إجراء فحوصات الكشف عن سرطان الثدي وفحوصات الماموجرام وأشعة الموجات الصوتية والدوبلر وسحب العينات، مرورًا بتشخيص الحالات ووصف بروتوكول العلاج المناسب ووصولًا إلى تقديم العلاج المناسب للسيدات بالمستشفى.