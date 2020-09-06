وكيل نقل البرلمان: ربط مدن البحرين الأحمر والمتوسط في مصر بقطار إنجاز كبير

وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المشروع القومي الكبير الذي سوف تنفذه مصر بإنشاء خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط "العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية" بأنه إنجاز كبير وغير مسبوق في تاريخ مصر سيضاف إلى سجلات الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وشعبها، خاصة أن هذا الخط يعد الأطول والأضخم في الشرق الأوسط، وسيكون له عائد كبير على الاستثمار وجذب المستثمرين، حيث أن النقل يعد أحد مقومات الاستثمار الأساسية.

وقال "زين الدين" في بيان له أصدره، اليوم، إن ما تحقق في مصر في مجال مشروعات النقل سواء شبكة الطرق القومية أو السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الكباري أو الموانئ وغيرها من المشروعات يعد من الإنجازات الكبيرة والتي تحققت في وقت قياسي غير مسبوق على مستوى العالم، مؤكدا أنه لولا الإرادة السياسية القوية والإصرار والتحدي لدى القيادة السياسية لما تحققت هذه الإنجازات على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه المشروعات جعلت من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والإفريقية.