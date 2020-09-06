عربية البرلمان: افتتاح صربيا وكوسوفو لسفارتيهما بالقدس المحتلة باطل

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة الخطوة التي تم الإعلان بافتتاح كل من كوسوفو وصربیا سفارتين لھما في مدینة القدس المحتلة.

وقال "أباظة" في بيان له أصدره، اليوم، إن هذا الإجراء باطل ومرفوض لأنه مخالف لقرارات الشرعیة الدولیة وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول نقل سفاراتھا لمدینة القدس كونھا تحت الاحتلال منذ عام 1967 وبخاصة القرار 478 لعام 1980 الذي یحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسیة في القدس ویرفض أي إجراءات من شأنھا تغییر الوضعیة القانونیة للمدینة مطالبا من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة بعد الاعتراف بمثل هذه الإجراءات غير القانونية.

وأضاف أباظة أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن القدس ھي أحد موضوعات التفاوض الذي یرغب المجتمع الدولي في تحقیقه بین الجانبین الفلسطیني والإسرائیلي ویتعنت فیها الأخیر، وأن مساعي بعض الدول مثل تلك الدولتین بتجاھل القرارات الدولیة واستباق نتائج التفاوض تمثل عملا خاطئا وغیر قانوني ویعرقل بشدة فرص التوصل إلى سلام حقیقي قائم على حل الدولتین على أساس خطوط 4 يونيو 1967 وله آثاره السلبية والوخيمة على مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين.