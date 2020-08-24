18 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، غالبيتهم من طولكرم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الاحتلال اعتقل 5 مواطنين من طولكرم، ومواطنين من بيت لحم، ومواطن من رام الله وآخر من مخيم الجلزون وبلدة دير نظام.

واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، أمس الاثنين، قسم 5 في سجن "ريمون"، وشرعت بعمليات تفتيش.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن هذا الاقتحام هو الثاني الذي يتعرض له القسم منذ شهر يوليو الماضي.

كما قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، الاثنين، إن 18 ألف منزل في مدينة القدس المحتلة، مهدد بالهدم.

وأضاف صيام في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، أن ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، رغم أن هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الأجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة.

وفي سياق متصل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عددا من المواطنين بوقف العمل في أراضيهم بقرية بيرين في الخليل، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين، وأخطرت المواطنين بوقف العمل في أراضيهم.

وأشار الجبور إلى أن قوات الاحتلال تهدف بممارساتها إلى تهجير السكان الأصليين من أراضيهم للاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.

وفي سياق منفصل، زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مستوطنات "غلاف غزة"، وأجرى لقاء مع قيادة "فرقة غزة"، حول التوتر القائم مع القطاع الفلسطيني، واستمع منهم تقريرًا حول الاستعدادات لتدهور جديد للأوضاع، حسب موقع "واللا خدشوت" الإسرائيلي.