"إعادة الشيوخ".. 52 مرشحا من 7 أحزاب و16 مستقلا يتنافسون على 26 مقعدا

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين من المصريين بالخارج، في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية في 124 دولة حول العالم.

الخريطة الكاملة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ: 52 مرشحا من 7 أحزاب و16 مستقلا يتنافسون على 26 مقعدا في 14 محافظة

تجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة، يتنافس عليها 7 أحزاب هي: "مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً، بواقع 52 مرشحا".

دائرة الجيزة

عمرو القماطي مرشح حزب مستقبل وطن، ومصطفى يوسف مرشح مستقل.

دائرة القليوبية

أبوسريع إمام مرشح حزب الشعب الجمهوري، وخالد محمد مرشح مستقل.

دائرة المنوفية

هشام الحاج علي ومحمود فريد مرشحين مستقبل وطن، وصلاح عبدالمعبود مرشح حزب النور، وحسن الخولي مرشح مستقل.

دائرة كفر الشيخ

أشرف عبدالونيس وعلي العجواني مرشحين مستقبل وطن، والسيد خليفة ومحمد إبراهيم منصور مرشحين حزب النور.

دائرة دمياط

أحمد البلشي مرشح مستقبل وطن، وحمدي العمدة مرشح حزب الحركة الوطنية

دائرة بورسعيد

عاطف علم الدين مرشح مستقبل وطن، وأحمد جوهر مرشح مستقل

دائرة الإسماعيلية

عادل عبدالغني مرشح مستقبل وطن، ورمضان إمام مرشح مستقل

دائرة مطروح

رزق علواني مرشح مستقبل وطن، وصابر رفاد مرشح حزب النور

دائرة بني سويف

نبيل ثروت حميدة مرشح مستقبل وطن، وأحمد سرور مرشح مستقل

دائرة أسيوط

حمادة قرشي ومصطفى الكحيلي مرشحين مستقبل وطن، وإيهاب حلمي وناجي حجازي وهشام فهمي ومنتصر العمدة 4 مرشحين مستقلين.

دائرة سوهاج

مجدي القاضي ومحمود أبوسديره وعبدالحكيم العش وأحمد فوزي عبدالكريم ومصطفى قدري 5 مرشحين مستقبل وطن، والعمدة هاشم وإسماعيل أبوكريشه مرشحين حماة الوطن، ومصطفى محمد مصطفى ومحمود سيد بخيت مرشحين مستقلين، وعمر عثمان مرشح حزب الاتحاد.

دائرة قنا

أبوالنجا المحرزي ومحمد كمال موسى مرشحين مستقبل وطن، وعبدالراضي عربي مرشح حزب الشعب الجمهوري، وسيد أبوزيد مرشح حماة الوطن، ونبيل بخيت مرشح حزب المؤتمر، وعبدالفتاح دنقل مرشح مستقل.

دائرة الأقصر

ناصر الضوي والنوبي فتحي مرشحين مستقبل وطن، والشيخ الضبعاوي ومحمد عطا الله مرشحين مستقلين.

دائرة أسوان

مجدي حسيبو والشريف محمد الأنور مرشحين مستقبل وطن، وياسر عوض ومصطفى جمعة مرشحين مستقلين.