مجلس الدولة يستقبل 7 طعون جديدة على انتخابات الشيوخ

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، استقبال الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تلقت المحكمة منذ قليل 7 طعون جديدة.

وبذلك تكون المحكمة تلقت 12 طعا، حتى الآن، حيث تلقت امس الخميس 5 طعون فى اليوم الأول لاستقبال التظلمات على إعلان النتيجة.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

جدير بالذكر، أن المحكمة تتلقى الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس الخميس.