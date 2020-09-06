"البترول" تستهدف إنتاج 61.6 ألف طن بوتاجاز من معمل تكرير أسيوط

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجاري 2020-2021، زيادة إنتاج البوتاجاز من معمل تكرير أسيوط إلى 61.6 ألف طن بوتاجاز.

وقالت الوزارة، إنه خلال العام المالي السابق 2019-2020 تم إنتاج 37 ألف طن بوتاجاز.

وأضافت "البترول" أنه خلال العام المالي الحالي 2020-2021 سيتم زيادة إنتاج البوتاجاز من معمل تكرير أسيوط، بزيادة تقدر بأكثر من 24 ألف طن بوتاجاز عن العام المالي السابق 2019-2020.

وتسعى وزارة البترول لتطوير صناعة التكرير وزيادة كفاءتها، لتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز، وتقليل أعباء استيراده وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة.

ويعمل معمل تكرير أسيوط على توفير البوتاجاز والمواد البترولية لمحافظات الصعيد، إضافة إلى الحد من مخاطر النقل البري من محافظة إلى أخرى.