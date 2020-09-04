البترول: توفير ما يقرب من 92 مليار جنيه من دعم الوقود في 3 سنوات

شهد قطاع الغاز الطبيعي تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث زادت كميات الإنتاج بشكل كبير من خلال زيادة أعداد الحقول والآبار التي يتم حفرها بجانب عمليات تنمية الحقول وتطويرها وصيانتها.

كما زادت عمليات البحث والتنقيب وحفر الآبار الاستكشافية التي أدت إلى اكتشاف العديد من الحقول ووضعها على خرائط الإنتاج، بجانب طرح المزايدات وآخرها مزايدة التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر.

ووفقا للبيانات الرسمية للوزارة وقعت الحكومة على 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات كبرى، موزعة على مناطق متفرقة في الصحراء الغربية وشرق البحر المتوسط وأرض البحر المتوسط وفي البحر الأحمر.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي أكثر من 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، كما تم تصدير نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز وفقا للتقرير السنوي للطاقة الصادر عن شركة "بي بي" البريطانية.

ومن جانبة قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إنه التطور الذي حدث في ملف الغاز الطبيعي في مصر والاكتشافات الكبيرة أنعكس على الدعم المخصص من الخزانة العامة للدولة، حيث وصل دعم الوقود إلى نحو 120 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 إلى نحو لـ 28.193 مليار جنيه فقط خلال العام المالي الحالي.

وأضاف كامل لـ"الوطن" أن توصيل الغاز للمنازل ساهم في خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الماضية نحو 91 مليون أسطوانة، مما أدى إلى توفير مبلغ نحو 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن سعي الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والعمل على تحويل السيارات ساهم بشكل كبير في خفض الطلب على الوقود مما سيساهم في خفض الكميات التي يتم استيرادها، لأن ذلك سيوفر عليه مليارات الدولارات التي كان يصرفها لاستيراد مصادر الطاقة.