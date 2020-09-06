أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم مدينة برمنجهام وفقا لقناة "العربية".

وأعلنت الشرطة البريطانية صباح اليوم وقوع عدة عمليات طعن وسط مدينة "برمنجهام"، دون الإشارة لعدد المصابين أو أي تفاصيل أخرى حول المنفذين.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، استدعاء الشرطة في أعقاب وقوع العمليات، ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا عند الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش)، بشأن تعّرض شخص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تبلغ بوقوع حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير.