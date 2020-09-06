النص الكامل للحركة القضائية لمجلس الدولة

اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة - أعلى سلطة مالية وإدارية - اليوم، الحركة القضائية الجديدة، لمجلس الدولة لعام 2020/2021.

وشكل مجلس الدولة لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

وجرى توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر 2020، وللاطلاع على الحركة من هنا.