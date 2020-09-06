نشرت الصفحة الرسمية لـ جامعة حلوان عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، فيديو توضيحي يشرح خطوات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي 2019-2020.

وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني على النحو التالي:

- يدخل الطالب على رابط التسجيل: http://app2.helwan.edu.eg/detmed/.

- في حال تسجيل البيانات لأول مرة، يضغط الطالب على "تسجيل بيانات طالب جديد".

- يستكمل الطالب البيانات في النموذج مثل الاسم، والكلية، والرقم القومي ورقم الجلوس، وإدخال رقم الموبايل، ثم الضغط على زر التسجيل.

- يضغط الطالب على "طباعة الإفادة".

- يسدد الطالب رسوم الكشف، من خلال كود الدفع الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة أمامه.

- بعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبي فيضغط عليها.

- تظهر للطالب استمارة موضحا بها موعد الكشف الطبي، وعليه أن يتأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة، وحال عدم ظهوره يتم تحديث الصفحة حتى يظهر.