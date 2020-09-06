خطوات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين لجامعة حلوان
كتب:
أمنية سعيد
01:43 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
الكشف الطبي للطلاب
نشرت الصفحة الرسمية لـ جامعة حلوان عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، فيديو توضيحي يشرح خطوات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي 2019-2020.
وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني على النحو التالي:
- يدخل الطالب على رابط التسجيل: http://app2.helwan.edu.eg/detmed/.
- في حال تسجيل البيانات لأول مرة، يضغط الطالب على "تسجيل بيانات طالب جديد".
- يستكمل الطالب البيانات في النموذج مثل الاسم، والكلية، والرقم القومي ورقم الجلوس، وإدخال رقم الموبايل، ثم الضغط على زر التسجيل.
- يضغط الطالب على "طباعة الإفادة".
- يسدد الطالب رسوم الكشف، من خلال كود الدفع الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة أمامه.
- بعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبي فيضغط عليها.
- تظهر للطالب استمارة موضحا بها موعد الكشف الطبي، وعليه أن يتأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة، وحال عدم ظهوره يتم تحديث الصفحة حتى يظهر.