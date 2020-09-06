مقتل شخص وإصابة 7 في حوادث طعن ببريطانيا

قتل شخص وأصيب 7 من بينهم حالتان خطيرتان، في حوادث طعن شهدتها مدينة برمنجهام وسط بريطانيا، اليوم الأحد، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأكدت الشرطة تعرض عدد من الأشخاص للطعن في حوادث متزامنة وسط ثاني أهم المدن الإنجليزية، مشيرة إلى أن الحادث كبير من دون تحديد عدد الجرحى ولا مدى خطورة حالاتهم.

وذكرت شرطة منطقة "ويست ميلاندز"، التي تقع برمنجهام في نطاقها، أن عناصرها تلقوا بلاغات عن هجمات طعن في وسط المدينة فجر الأحد، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقالت الشرطة في بيان إنه قواتها هرعت إلى المكان سريعا برفقة عناصر من خدمة الإسعاف.

وأضافت أن حوادث طعن أخرى وقعت عقب وصول قوات الأمن، مشيرة إلى علمها بوقوع إصابات.

وأكدت الشرطة في بيان أولي أنها ليست الآن بوضع يسمح لها بتحديد أعداد الجرحى ومدى خطورة الإصابات، مشددة في الوقت ذاته على أن "الحادث كبير".

وتابعت: "في هذه المرحلة المبكرة لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث".

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزيون البريطانية مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت ملابس مخصصة للتحليل الجنائي.