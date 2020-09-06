"النواب الليبي": اجتماع المغرب تمهيدي لاجتماع آخر في جنيف

قال عضو بمجلس النواب الليبي، إن اجتماع المغرب تمهيدي لاجتماع آخر بجنيف، مؤكدا أن الاجتماع سيؤكد على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية وفقا لقناة "العربية".

وأضاف أن الاجتماع يستهدف ترتيب ووضع قواعد للحوار، منوها إلى أنه سيتم بحث إعادة هيكلة الدولة وتوحيد مؤسساتها، فيما اتجه فايز السراج إلى تركيا اليوم قبل انطلاق محادثات ليبية ـ ليبية في المغرب.

كانت مصادر دبلوماسية مغربية، أفادت بأن نوّاباً يمثّلون طرفي الأزمة في ليبيا سيجتمعون اليوم الأحد في منتجع ساحلي جنوبي العاصمة المغربية الرباط.

وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع سيشارك فيه وفدان يضم كل منهما 5 نواب، لكن مصادر في طرابلس قالت إن أيّاً من الطرفين، سواء من مجلس النواب الليبي أو حكومة الوفاق لم يؤكد حتى الآن مشاركته في هذا الاجتماع.

فيما أكدت مصادر "العربية" أن اللقاء سيمتد ليومين، فيما لم يتضح بعد كيف ستجري اللقاءات بين الأطراف الليبية.

ولا يقترح المغرب أي مبادرة للحل في ليبيا، لأنه يعتبر أن هذا الدور منوط بالليبيين وحدهم، إلا أنه من المفترض، بحسب مصادر "العربية"، أن تحسم الجولة الجديدة مهمة توزيع المناصب السيادية بين طرفي النزاع.