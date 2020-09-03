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"مصر للطيران" تسير 4 رحلات استثنائية غدا إلى المغرب والرياض وفيينا

كتب:

أيمن حمزة
03:46 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
مصر للطيران تسير 4 رحلات استثنائية غدًا إلى « المغرب و الرياض وفيينا»

مصر للطيران تسير 4 رحلات استثنائية غدًا إلى « المغرب و الرياض وفيينا»

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران" أنها ستسير غدًا الجمعة 44 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، أمستردام، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، دوالا، ميلانو، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك.

كذلك 3 رحلات إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، بغداد، و4 رحلات استثنائية إلى كل من "كازبلانكا، الرياض، فيينا، المدينة المنورة"، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب، من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، أن جدول تشغيل رحلاتها المنتظمة يواصل ارتفاعه التدريجي، مشيرًا إلى أن أيام الخميس والجمعة هي الأعلى كثافة تشغيل منذ عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة والعالم. 

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