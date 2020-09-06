انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 1800 شاب وفتاة على "مودة" منتصف سبتمبر

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، في مرحلته الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية، بالتوازي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر.

وتستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بـ36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، والمنيا"، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وكانت محافظتي الإسكندرية والغربية محطتا الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة"، وجرى تدريب 300 شاب وفتاة على المحتوي التدريبي للمشروع على مدار 3 أيام في كل محافظة.

ويتولى تنفيذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة"، للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال فبراير الماضي.

ويتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

وتهدف الدورات التدريبية لمودة، إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجح، والتأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.