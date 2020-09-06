دليلك للحصول على شقة: تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

حددت وزارة الإسكان تفاصيل حجز الوحدات السكنية بمشروعات "دار مصر، وسكن مصر، وجنة"، حيث يستمر الحجز حتى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن الوحدات المطروحة 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا".

دار مصر

ويشمل مشروع دار مصر طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر).

مشروع جنة

وفى مشروع جنة يتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع "JANNA"، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد).

سكن مصر

أما مشروع سكن مصر يشمل طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 و118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).

"الوطن" رصدت خطوات كيفية التقديم للحصول على وحدة سكنية وهى كالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.

- يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع.

- يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

- يتم سداد نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.