السياحة ترحب بترشيح زاهي حواس سفيرا لمصر في "السياحة العالمية"

أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن سعادته بترشيح عالم المصريات زاهي حواس، سفيرا لمصر لدى منظمة السياحة العالمية، قائلا إنّ الدكتور حواس خير سفير مصري عالمي للترويج للسياحة والآثار.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ الأمين العام لـ منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفلي، أعلن خلال زيارته الأخيرة لمصر نهاية الشهر الماضي، عزمه ترشيح الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، ليكون سفيرا مصريا للسياحة لدى المنظمة، على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم.

بدوره، وصف الدكتور زاهي حواس، الاختيار بالمسؤولية الكبيرة، خاصة في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا إنّه يجب أن يقدم الجديد والمتميز للخروج من الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية بصفة خاصة، والسياحة في العالم بصفة عامة، وذلك لاستعادة الحركة السياحية لسابق عهدها سواء في مصر والعالم أجمع.