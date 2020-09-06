130 طالبا يؤدون اختبارات "الفنية للتعليم المزدوج" بسوهاج

تفقد، اليوم، الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، بمقر المدرسة بكلية التكنولوجيا والتعليم بالحويتي.

وتفقد "عزيز" خلال جولته لجان الاختبارات، مؤكدا تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب.

وأضاف أن 130 طالبا وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية يخضعون للاختبارات، بمجموع لا يقل عن 265 درجة، على أن يقبل الطلاب الأعلى مجموعا في شهادة المرحلة الإعدادية واختبارات القدرات.

ولفت إلى أنه في العام الثاني للدراسة، سوف يتم اختيار 40 طالبا للالتحاق بشعبتي التكييف والتبريد والسكرتارية الطبية، حيث تبلغ مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

وأضاف أن تلك الاختبارات تستمر على مدار يومين، حيث تتم تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، وتضم عددا من الامتحانات التحريرية في اللغة الإنجليزية والرياضة، واللغة العربية، والاستدلال الميكانيكي لمعرفة قدرة ومهارة الطالب في تقدير المعايير الميكانيكية.