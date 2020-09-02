جامعة سوهاج تبحث آليات تطبيق "التعليم الهجين" بداية العام الدراسي

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ موسعاََ، اليوم، بحضور نوابه وعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة آليات تطبيق نظام التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد، بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وفي بداية كلمته قال الدكتور أحمد عزيز، إن المجلس الأعلى للجامعات أوصى بتطبيق نظام التعليم الهجين مع بداية العام الدراسي الجديد بجميع الكليات النظرية والعملية، ويستند التظام إلى دمج نظامي التعليم التقليدي والتعلم عن بُعد، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن النظام الجديد يُمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد من خلال المحاضرات المرئية "أونلاين" ما يسهم في تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الإستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح رئيس الجامعة أن الكليات النظرية سوف تدرس ما بين 2 إلى 3 أيام أسبوعيًا، اما الكليات العملية سفوف تدرس ما بين 3 إلى 4 أيام، مشيرا إلى شرح 40% من المنهج الكترونيا .

وأضاف "عزيز" أن الجامعة تعاقدت على تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بتكلفة 9 ملايين جنيه، على أن يتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال منتصف أكتوبر القادم، تزامنًا مع إستلام 640 "جهاز حاسب آلي" من وزارة التعليم العالي لخدمة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور "أحمد سليمان"، نائب رئيس الجامعة، أنه تم التأكيد على وكلاء الكليات بضرورة وضع تصور لكيفية تطبيق منظومة التعليم الهجين، مع الأخذ في الإعتبار تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة خلال الأسبوع الدراسي، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية داخل المدرجات وقاعات التدريس والمعامل بشكل يومي، إلى جانب توفير كافة أنواع الدعم المستمر للطالب وتقديم جميع التسهيلات علي المستوي العلمي والتقني والإرشاد الأكاديمي، لضمان نجاح نظام التعليم الجديد.