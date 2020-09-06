البيئة: إحباط حرق كميات كبيرة من الكاوتشوك بمصانع الطوب بعرب أبو ساعد

تمكنت وزارة البيئة من خلال فرق التفتيش والإلتزام البيئى بمحور عرب أبو ساعد من إحباط حرق كميات كبيرة من الكاوتشوك كانت معدة للحرق داخل عدد من مصانع للطوب الطفلى بعرب أبو ساعد للاستعانة بها كوقود داخل الأفران من خلال عمليات الحرق.

وقد تم إلزام المصانع بالتخلص الآمن من كميات الكاوتشوك المضبوطة وعدم الاستعانة بها فى أفران الحرق، والتأكيد على استمرارية الحملات التفتيشية على منطقة عرب أبو ساعد وذلك للحد من الطرق التقليدية التى يستعين بها العاملون ببعض مصانع الطوب بحرق الكاوتشوك للاستعانة به كوقود فى أفران الحرق.كما شنت الأفرع الإقليمية لمحافظات منظومة السحابة السوداء أمس عدد من الحملات التفتيشية على عدد من الصناعات الصغيرة للتأكد من مدى التزامها بالمعايير و الاشتراطات البيئية، حيث تم المرور علي عدد ٢٢ مكمورة بالدقهلية والبحيرة، و عدد ٢٠ فاخورة بالشرقية والدقهلية والبحيرة وقد تبين مطابقة جميع تلك المنشأت التى تم المرور عليها.

هذا ومن المقرر استمرارية كافة الحملات التفتيشية على كافة المحاور بنطاق القاهرة الكبري والأفرع الإقليمية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.