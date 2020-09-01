10 إجراءات اتخذتها الجيزة لمواجهة السحابة السوداء

اتخذت محافظة الجيزة 10 إجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء "السحابة السوداء" خلال العام الحالي تماشيا مع خطة وزارة البيئة وهي..

- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجيه مكاتب شؤون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

- متابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائي بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة خلال الفترة من أول سبتمبر حتي نهاية شهر نوفمبر المقبل.

- حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من أول سبتمبر حتي نهاية شهر نوفمبر المقبل.

- رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت .

- تشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود اي مصادر لتلوث الهواء اضافه الي المرور الليلي للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء فى اى موقع بالمحافظة - توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل اكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها

- توجية مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع اى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية

- تشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الاحياء والمراكز وعضوية كلا من مندوب من ادارة النظافة ومندوب من ادارة الازمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى اي شكوى او استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الاجراءات اللازمة فورياً وارسال تقرير اسبوعى الى ادارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من اجراءات للبت فيه .

- تكليف شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

- تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كافة المنشأت الصناعية التابعة لها بالمحافظة مواجهة آثار السحابة السوداء الناتجة عن كافة المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من أول سبتمبر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.