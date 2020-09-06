البيئة تضبط 240 طن مخلفات طبية وصلبة خطرة بكسارات بلاستيك بالدقهلية

شنت وزارة البيئة من خلال فرع المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وشرطة مسطحات ميت غمر، حملة على مخازن كسارات البلاستيك بمركز أجا بمحافظة الدقهلية و أسفرت الحملة عن ضبط ٢٠٥ طن مخلفات صلبة خطرة وتحتوي علي 35 طن مخلفات طبية خطرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 11 كسارة مخالفة بكفر المندرة، وعدد 4 كسارات بلاستك بالمندرة مركز أجا دقهلية.

يذكر أن تلك تعد المرة الثانية التي يتم فيها ضبط مخلفات طبية قبل إعادة استخدامها خلال فترة الكورونا، حيث سبق في مايو الماضي وتم تشميع مخزن على مساحة نحو 1000 متر مربع، يحوي كميات كبيرة من المخلفات الطبية الخطرة تقدر بنحو 10 أطنان من المخلفات البلدية المختلطة بمخلفات المستشفيات، وسيارة نقل تحمل نحو 4 أطنان تريبا من المخلفات الطبية والبلدية بمنطقة الفسطاط، جرى مداهمته وضبط ما فيه من مخلفات تمثل قنبلة موقوتة تهدد ملايين الأرواح.