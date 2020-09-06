فيديو.. كريم فهمي وسعد سمير يحضران "علاء الدين" لأحمد عز

حضر الفنان كريم فهمي والكابتن سعد سمير، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عرض مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، بطولة الفنان أحمد عز، أمس، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض حضور الإعلاميات مني عبدالغني، سهير جودة، ومفيدة شيحة، إضافة إلى الفنان عمرو عبدالعزيز، والمطربة مي فاروق والفنانة إيمي طلعت زكريا.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي.