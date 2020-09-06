فيديو.. كريم فهمي وسعد سمير يحضران "علاء الدين" لأحمد عز
كتب:
خالد فرج
04:00 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
كريم فهمي
حضر الفنان كريم فهمي والكابتن سعد سمير، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عرض مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، بطولة الفنان أحمد عز، أمس، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.
وشهد العرض حضور الإعلاميات مني عبدالغني، سهير جودة، ومفيدة شيحة، إضافة إلى الفنان عمرو عبدالعزيز، والمطربة مي فاروق والفنانة إيمي طلعت زكريا.
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تشكر شركة #اتصالات @etisalatmisr لدعوتها الكريمة لمجموعة من السادة الصحافيين المختصين في مجال الاتصالات.. شكرا لاجمل #ستات_مايعرفوش_يكدبو الاستاذة @monaabdelghanyofficial #سهير_جودة @mofidashihaofficial.. شكرا للفنان @karimfahmiofficial و الفنان @amrabdelaziiz.. شكرا للمطربة الرائعه #مي_فاروق.. شكرا لنجم #النادي_الاهلي #سعد_سمير.. شكرا للمخرج الكبير #هاني_اسماعيل، مهندس الصوت #حسن_ابو_جبل، مهندس الديكور #كريم_مهدي
ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي.