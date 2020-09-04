كريم فهمي لنجوم "صباحية مباركة": شكرا على الضحك وكرم الضيافة

هنأ الفنان كريم فهمي أبطال مسرحية "صباحية مباركة" لنجاح العمل.

ونشر كريم فهمي صورة تجمعه بأبطال العمل علي ربيع، ومحمد أسامة أوس أوس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كريم فهمي، على الصورة قائلًا: "مبروك إخواتي النجوم علي ربيع وأوس أوس، على مسرحيتهم ومبروك لكل أبطال العمل وأستاذ أشرف عبدالباقي".

وتابع: "شكرًا على كرم الضيافة وعلى كمية الضحك اللي الواحد ضحكه في المسرحية".

وفي شهر أغسطس الماضي، نشر علي ربيع صورة من العرض المسرحي، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله، بعد مرور أول شهر على مسرحية صباحية مباركة، بشكر جدًا الجمهور الكبير اللي نورنا في كل ليلة عرض.. حاجة تفرح والله ومبسوط قوي برأيكم في العرض، مستمرين إن شاء الله كل خميس وجمعة وسبت على مسرح جراند نايل تاور".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة على ربيع، محمد أسامة أوس أوس، حسام داغر، طاهر أبوليلة، إخراج أشرف عبدالباقي.