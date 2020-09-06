"المتفائل" و"عم ياقوت" ضمن عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يشهد المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة الثامنة مساء، عرض مسرحية المتفائل، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي.

و"المتفائل" موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، ومأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.

ويعرض على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام السابعة مساء، عرض مسرحية "عم ياقوت"، وهي نتاج ورشة الحكي والعرائس القفازية للفرقة، والمسرحية فكرة وفاء الحكيم، وكتابة مسرحية رحمة محجوب، بطولة رحمة محجوب، هبة أسعد، أحمد محمود، إخراج يوسف أبوزيد.