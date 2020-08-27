برنامج عروض البيت الفني للمسرح لأيام الخميس والجمعة والسبت

أعلن البيت الفني للمسرح، اليوم، عروض أيام الخميس، والجمعة والسبت، والتي جاءت كالتالي:

على المسرح القومي بالعتبة الساعة الثامنة 8:00 مساء عرض "المتفائل"

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

أسعار التذاكر: 100 - 70 - 50 - 30 جنيهًا

على مسرح الغد بالعجوزة

الساعة السابعة 7:00 مساءً

عرض "الحادثة"

من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.

أسعار التذاكر: 30 - 35 جنيهًا.

على مسرح الطليعة "قاعة زكي طليمات" الساعة السابعة النصف.

عرض "حريم النار" أيام السبت والخميس فقط

عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

أسعار التذاكر: 35 جنيهًا

على مسرح الطليعة قاعة صلاح الصبور الساعة السابعة مساء

عرض "كأنك تراه" يوم الجمعة فقط تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

أسعار التذاكر: 25 جنيهًا

على المسرح العائم الصغير بالمنيل الساعة السابعة مساء

عرض "أفراح القبة"

بطولة عبدالمنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبدالقادر، فاطمة عادل، جيهان أنور، هايدي عبدالخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزة، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

أسعار التذاكر: 50 - 30 جنيهًا

على مسرح ملك برمسيس الساعة السابعة مساء

عرض "البخيل" أيام الخميس والجمعة فقط

عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محيى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أسعار التذاكر: 20 جنيهًا

على ساحة الهناجر بالأوبرا "عرضان في حفلة واحدة" الساعة السابعة والنصف

"الليلة الكبير" بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.

ملحوظة: العرضان في حفلة واحدة سعر التذكرة 35 جنيهًا.

وللأطفال على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة الساعة السابعة والنصف مساء

عرض "فركش لما يكش" الخميس والجمعة فقط

العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب

أسعار التذاكر: 25 - 30 جنيها

على مسرح متروبول بالعتبة الساعة السابعة مساء

عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفى عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.

أسعار التذاكر: 35 جنيهًا.

وبالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي الساعة الثامنة مساء

عرض "رحلة سعيدة "

بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاتة، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أسعار التذاكر: 50 - 10 جنيهات